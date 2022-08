Da Firenze: “Spalletti ha torto e ragione. A Napoli lanciano un sacchetto di urina” (Di martedì 30 agosto 2022) Sempre più accese le polemiche per i fatti di Firenze. Mentre la maggior parte di addetti ai lavori si è schierata dalla parte di Luciano Spalletti, ci sono altre persone che la pensano diversamente. E’ il caso del giornalista Andrea Bruno Savelli che ha commentato quanto è accaduto al Franchi in un articolo su Il Tirreno: “Luciano Spalletti ha ragione perché la maleducazione, ancor più le offese, sono sempre sbagliate. Credo che adesso che si sa pubblicamente che Luciano ha una meravigliosa mamma di novant’anni, tutta Firenze le voglia bene. Viva le mamme e viva la mamma di Luciano Spalletti! 2) Spalletti ha torto su tutto: a Napoli non succedono cose così. A Napoli le panchine sono a distanza siderale e le offese in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) Sempre più accese le polemiche per i fatti di. Mentre la maggior parte di addetti ai lavori si è schierata dalla parte di Luciano, ci sono altre persone che la pensano diversamente. E’ il caso del giornalista Andrea Bruno Savelli che ha commentato quanto è accaduto al Franchi in un articolo su Il Tirreno: “Lucianohaperché la maleducazione, ancor più le offese, sono sempre sbagliate. Credo che adesso che si sa pubblicamente che Luciano ha una meravigliosa mamma di novant’anni, tuttale voglia bene. Viva le mamme e viva la mamma di Luciano! 2)hasu tutto: anon succedono cose così. Ale panchine sono a distanza siderale e le offese in ...

annatrieste : A Napoli Klopp, espulso, si prese il caffè offerto dal custode del San Paolo. A Firenze Spalletti, ammonito, si è… - mauroberruto : Non è questione relativa a #Firenze, a #Napoli o a #Spalletti. Dovunque e con chiunque c’è un’unica soluzione:… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione i… - _SimoViola_ : RT @alxmasi: #Spalletti vs Luciano ??#fiorentina #SerieA Comunque a Firenze se uno ti offende la mamma, in fin dei conti ti vole bene ???? ht… - napolipiucom : Da Firenze: 'Spalletti ha torto e ragione. A Napoli lanciano un sacchetto di urina' #aggressione #CalcioNapoli… -