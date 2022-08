Da Commissione Ue ok ad asciminib in leucemia mieloide cronica Ph+ (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha approvato Scemblix* (asciminib) per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva al cromosoma Philadelphia in fase cronica (Cml-Cp Ph+, Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase), precedentemente trattati con due o più inibitori della tirosin-chinasi (Tki). asciminib (noto nella letteratura scientifica anche come inibitore Stamp) è il primo trattamento per la leucemia mieloide cronica (Lmc) approvato in Europa che agisce mirando specificamente al sito miristoilico di Abl, offrendo un approccio terapeutico per i pazienti che soffrono di intolleranza e/o resistenza alle terapie Tki ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - Laeuropea (Ce) ha approvato Scemblix* () per il trattamento di pazienti adulti affetti dapositiva al cromosoma Philadelphia in fase(Cml-Cp Ph+, Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase), precedentemente trattati con due o più inibitori della tirosin-chinasi (Tki).(noto nella letteratura scientifica anche come inibitore Stamp) è il primo trattamento per la(Lmc) approvato in Europa che agisce mirando specificamente al sito miristoilico di Abl, offrendo un approccio terapeutico per i pazienti che soffrono di intolleranza e/o resistenza alle terapie Tki ...

