Cobot | fino al 2022 è possibile acquistarli con il credito d’imposta del 40%

Leggi su dailynews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Per stimolare gli investimenti delle imprese in formazione, innovazione e tecnologia lo Stato italiano propone dei creditiattraverso il Piano Transizione 4.0. Si tratta di una serie di incentivi per promuovere l’ammodernamento industriale, ad esempio attraverso l’acquisto di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica dei processi di produzione. La misura, introdotta L'articolo