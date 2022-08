Adani | “Ronaldo? Al Napoli farebbe un gol a partita”

(Di martedì 30 agosto 2022) Cristianorimane un nome caldo in casaDaniele “Lele”, opinionista per Rai Sport ed ex difensore tra le altre dell’Inter, ha parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Adani: “Ronaldo farebbe un gol a partita a Napoli, ma con Osimhen il percorso è migliore” - tuttonapoli : Adani: “Ronaldo farebbe un gol a partita a Napoli, ma con Osimhen il percorso è migliore” - Turin_Rossonero : La bobo tv degenera sempre di più ad ogni puntata. Mezz’ora che discutono sul possibile scambio Ronaldo - Osimhen s… - gabibbiano : Supercazzola di Adani su Ronaldo al Napoli, passate avanti daiii che la notizia è già smentitaaaaa dai max diglielo - LucianoQuaranta : RT @zazoomblog: Adani su Cristiano Ronaldo: ‘Non è più lo stesso’ - #Adani #Cristiano #Ronaldo: #stesso’ -

Tutto Napoli

Leleparla alla Bobo Tv di Cristianoe dell'ipotesi Napoli:suTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCita Christian Brocchi, Nicola Ventola, Lele, Cassano, Giuseppe Pancaro, incontrato a 16 anni nella primavera del Torino. Sul padel, sua passione: Nemici ne ha L'Inter pagò alla Lazio 90 ... Adani: “Ronaldo farebbe un gol a partita a Napoli, ma con Osimhen il percorso è migliore” Il cronista della radio ufficiale del Napoli ha risposto ad alcuni tifosi che gli chiedevano lumi sulla possibilità di vedere CR7 in maglia azzurra.Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv e ha parlato dell'ipotesi Ronaldo-Napoli. Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, programma in onda sul ...