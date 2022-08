A tu per tu con il dugongo, a rischio d’estinzione (Di martedì 30 agosto 2022) “Ho visto un dugongo!” “Ah, bello! Ma cos’è un dugongo?” Tornata dall’Egitto qualche settimana fa ho raccontato con entusiasmo ad amici e parenti il nostro avvistamento di questo mammifero marino conosciuto con il meno affascinante nome di “vacca” o “mucca” di mare. Appellativo che si è guadagnato per via della sua mole e della sua struttura tozza e compatta che può superare i 3 metri di lunghezza per un peso compreso tra 400 e 500 kg. dugongo – Ph by Mahmoud GilbertoIl dugongo (Dugong dugon) è un mammifero marino dell’Ordine Sirenia. Estremamente pigro, ama poltrire per ore ed ore durante la giornata, galleggiando immerso nell’acqua. Totalmente vegetariano. Timido, aggraziato, pacifico. Seppur non eccella per bellezza, ci ha conquistato al primo incontro. Ph by Mahmoud GilbertoHa un carattere ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 30 agosto 2022) “Ho visto un!” “Ah, bello! Ma cos’è un?” Tornata dall’Egitto qualche settimana fa ho raccontato con entusiasmo ad amici e parenti il nostro avvistamento di questo mammifero marino conosciuto con il meno affascinante nome di “vacca” o “mucca” di mare. Appellativo che si è guadagnato per via della sua mole e della sua struttura tozza e compatta che può superare i 3 metri di lunghezza per un peso compreso tra 400 e 500 kg.– Ph by Mahmoud GilbertoIl(Dugong dugon) è un mammifero marino dell’Ordine Sirenia. Estremamente pigro, ama poltrire per ore ed ore durante la giornata, galleggiando immerso nell’acqua. Totalmente vegetariano. Timido, aggraziato, pacifico. Seppur non eccella per bellezza, ci ha conquistato al primo incontro. Ph by Mahmoud GilbertoHa un carattere ...

