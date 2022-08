Venezia 79: ecco le star più attese in laguna (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Festival del Cinema di Venezia si terrà dal 31 agosto 2022 al 10 settembre 2022 e vedrà la presenza di numerose star sia italiane sia internazionali Venezia 79: tutte le star attese in laguna su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Festival del Cinema disi terrà dal 31 agosto 2022 al 10 settembre 2022 e vedrà la presenza di numerosesia italiane sia internazionali79: tutte leinsu Donne Magazine.

nuova_venezia : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc spenti e negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa si prepara a… - libertfly : Pronti per i red carpet del Festival di Venezia? Ecco chi ci sarà - lellinara : RT @LaVeritaWeb: Il regista di «Platoon» alla Mostra del cinema di Venezia con un documentario in favore dell’atomo: «È la soluzione più re… - sfiorata82 : RT @ciakmag: Meno due giorni all’inizio della 79esima Mostra del Cinema di Venezia e da Penelope Cruz, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, F… - RadioSubasio : Mostra del Cinema di Venezia, ecco le star più attese -