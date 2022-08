Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Maria De Filippi per la prossima stagione (Di lunedì 29 agosto 2022) È diverso tempo che si cerca di capire chi saranno i prossimi partecipanti a Uomini e Donne. Molto, inoltre, si è vociferato di un abbandono della celebre Gemma Galgani. Ultimamente, però, sono emerse delle indiscrezioni sui piani di Maria De Filippi Uomini e Donne fa parlare di sé addirittura prima della sua effettiva messa in onda. Le sue riprese, però, inizieranno entro domani e già sono emerse diverse indiscrezioni su chi ne prenderà parte. Molto si è parlato, ad esempio, di un possibile abbandono di Gemma Galgani. Ultimamente, infatti, anche noi vi abbiamo raccontato che in molti sostenevano questa tesi per un motivo specifico. Sui social, appunto, numerosi utenti hanno segnalato che Gemma stesse ricevendo sempre meno spazio televisivo. Questo è bastato per far supporre che la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 29 agosto 2022) È diverso tempo che si cerca di capire chi saranno i prossimi partecipanti a. Molto, inoltre, si è vociferato di un abbandono della celebre Gemma Galgani. Ultimamente, però, sono emerse delle indiscrezioni sui piani diDefa parlare di sé addirittura prima della sua effettiva messa in onda. Le sue riprese, però, inizieranno entro domani e già sono emerse diverse indiscrezioni su chi ne prenderà parte. Molto si è parlato, ad esempio, di un possibile abbandono di Gemma Galgani. Ultimamente, infatti, anche noi vi abbiamo raccontato che in molti sostenevano questa tesi per un motivo specifico. Sui social, appunto, numerosi utenti hanno segnalato che Gemma stesse ricevendo sempre meno spazio televisivo. Questo è bastato per far supporre che la ...

