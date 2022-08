Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 07:10 (Di lunedì 29 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale emergenza energetica il centro della campagna elettorale Salvini propone un armistizio sul tema luce e gas vediamoci anche oggi ribatte Calenda il governo intanto fa partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese e altre emergenze pure dei migranti con la meloni che dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa torna a chiedere il blocco navale l’Unione Europea Vuole inviare un nuovo segnale di condanna alla Russia per l’invasione dell’Ucraina la pensione dell’ accordo sui visti con Mosca da discutere al consiglio dei ministri degli esteri domani a Praga come va oggi Svezia dalla premier Anderson L’Aia monitora Intanto le condizioni della centrale nucleare di Zack e conferma i bombardamenti dei giorni scorsi nell’area dell’impianto allerta gialla per maltempo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)dailynews radiogiornale lunedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale emergenza energetica il centro della campagna elettorale Salvini propone un armistizio sul tema luce e gas vediamoci anche oggi ribatte Calenda il governo intanto fa partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese e altre emergenze pure dei migranti con la meloni che dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa torna a chiedere il blocco navale l’Unione Europea Vuole inviare un nuovo segnale di condanna alla Russia per l’invasione dell’Ucraina la pensione dell’ accordo sui visti con Mosca da discutere al consiglio dei ministri degli esteri domani a Praga come va oggi Svezia dalla premier Anderson L’Aia monitora Intanto le condizioni della centrale nucleare di Zack e conferma i bombardamenti dei giorni scorsi nell’area dell’impianto allerta gialla per maltempo ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Direttore generale Grossi: team Aiea a Zaporizhzhia in settimana: Kiev, colpiti edifici e d… - triplete103 : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) -