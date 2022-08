Ultime Notizie – Artemis 1, tutto pronto per il lancio verso la Luna (Di lunedì 29 agosto 2022) tutto sta procedendo come stimato per il primo lancio oggi verso la Luna del nuovo programma spaziale Lunare Artemis della Nasa. Dopo oltre mezzo secolo dalle storiche missioni Apollo, l’ente spaziale statunitense al momento continua a confermare il lancio oggi della missione Artemis 1, la prima delle missioni tre missioni Lunari previste per riportare nel 2025 l’umanità sulla Luna, e questa volta per restarci. Realizzata con l’Europa attraverso l’Esa, e con una forte partecipazione italiana con l’Asi, il lancio della missione Artemis 1 è al momento confermato per le 14,33 ora italiana dal Kennedy Space Center, in Florida. One rocket. One mission. Many ways ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022)sta procedendo come stimato per il primooggiladel nuovo programma spazialeredella Nasa. Dopo oltre mezzo secolo dalle storiche missioni Apollo, l’ente spaziale statunitense al momento continua a confermare iloggi della missione1, la prima delle missioni tre missioniri previste per riportare nel 2025 l’umanità sulla, e questa volta per restarci. Realizzata con l’Europa attral’Esa, e con una forte partecipazione italiana con l’Asi, ildella missione1 è al momento confermato per le 14,33 ora italiana dal Kennedy Space Center, in Florida. One rocket. One mission. Many ways ...

