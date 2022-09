Tutta l'Italia che c'è a bordo di Artemis (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La missione Artemis I della Nasa vede una forte collaborazione internazionale da parte di numerose agenzie spaziali, e c'è anche un cospicuo contributo del nostro Paese. Tra i principali apporti dell'Italia, si evidenzia l'importanza del cubesat ArgoMoon, realizzato da Argotec, un'azienda di ingegneria aerospaziale Italiana, fondata nel 2008 a Torino. ArgoMoon è l'unico satellite europeo che raggiungerà l'orbita lunare con lo scopo di fornire alla NASA supporto visivo sulla corretta esecuzione delle operazioni dello Space Launch System (SLS), privo di trasmissioni al momento del rilascio dei CubeSat. Allo stesso tempo, ArgoMoon completerà le operazioni di puntamento attraverso l'utilizzo di un software per la navigazione autonoma e per le manovre orbitali di rientro sulla Terra e di fine vita. La missione ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La missioneI della Nasa vede una forte collaborazione internazionale da parte di numerose agenzie spaziali, e c'è anche un cospicuo contributo del nostro Paese. Tra i principali apporti dell', si evidenzia l'importanza del cubesat ArgoMoon, realizzato da Argotec, un'azienda di ingegneria aerospazialena, fondata nel 2008 a Torino. ArgoMoon è l'unico satellite europeo che raggiungerà l'orbita lunare con lo scopo di fornire alla NASA supporto visivo sulla corretta esecuzione delle operazioni dello Space Launch System (SLS), privo di trasmissioni al momento del rilascio dei CubeSat. Allo stesso tempo, ArgoMoon completerà le operazioni di puntamento attraverso l'utilizzo di un software per la navigazione autonoma e per le manovre orbitali di rientro sulla Terra e di fine vita. La missione ...

TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - giuliapompili : Ci sono due sedi vacanti a Roma: l'ambasciata americana e quella cinese. E da quando Pelosi è andata a Taiwan, la c… - ale_dibattista : L'Italia sta entrando in uno dei momenti più drammatici della sua storia. Draghi e tutti i suoi ipocriti tirapiedi… - nicola_fiore : RT @unione_popolare: #UnionePopolare è partita in ultima posizione. Ma come visto nell'entusiasmo che stiamo guadagnando possiamo essere l… - AngyNacchio : @salvosantagatii Praticamente tutta Italia -