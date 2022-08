Torna ‘Un posto al sole’, ma cambia l’orario: a che ora va in onda la nuova stagione della soap di Rai 3 (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, Un posto al sole Torna su Rai3, ma l’orario non è più quello solito. Se i fan della soap partenopea erano abituati a sintonizzarsi alle 20.35 per seguire le vicende di palazzo Palladini, da lunedì 29 agosto avranno qualche minuto in più per lavare i piatti e le pentole prima di concedersi un po’ di relax davanti alla tv. Un posto al sole infatti slitta di un quarto d’ora e arriva in palinsesto alle 20.50. Il motivo è l’arrivo del nuovo programma di Marco Damilano Il cavallo e la torre, in cui quotidianamente si commentano in diretta i fatti del giorno. Recentemente il cast e i fan della soap hanno dovuto dire addio a Carmen Scivittaro, l’attrice che interpretava Teresa Diacono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, Unal solesu Rai3, manon è più quello solito. Se i fanpartenopea erano abituati a sintonizzarsi alle 20.35 per seguire le vicende di palazzo Palladini, da lunedì 29 agosto avranno qualche minuto in più per lavare i piatti e le pentole prima di concedersi un po’ di relax davanti alla tv. Unal sole infatti slitta di un quarto d’ora e arriva in palinsesto alle 20.50. Il motivo è l’arrivo del nuovo programma di Marco Damilano Il cavallo e la torre, in cui quotidianamente si commentano in diretta i fatti del giorno. Recentemente il cast e i fanhanno dovuto dire addio a Carmen Scivittaro, l’attrice che interpretava Teresa Diacono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

