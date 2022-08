Speranza piazza il fedelissimo. Promozione last minute per il compagno di scuola (Di lunedì 29 agosto 2022) A neanche un mese dal voto Roberto Speranza nomina il "fedelissimo" Stefano Lorusso a capo della direzione generale della Programmazione sanitaria. Poltrona molto ambita in un settore strategico all'interno del ministero della Sanità. L'ufficio era vacante dopo le dimissioni di inizio luglio di Andrea Urbani. Speranza avrebbe potuto aspettare l'esito delle elezioni, lasciando che ad occuparsi della questione fosse il nuovo ministro. Invece, in piena campagna elettorale, ha preferito passare all'azione. Lorusso è considerato molto vicino al segretario di Art-1-Mdp. La sua è una carriera lampo, coincisa con l'ascesa di Speranza. Il mese da segnare è settembre 2019. Quando Speranza è diventato ministro della Salute e Lorusso ha assunto la carica di direttore generale della Asl di Frosinone. In Ciociaria ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) A neanche un mese dal voto Robertonomina il "" Stefano Lorusso a capo della direzione generale della Programmazione sanitaria. Poltrona molto ambita in un settore strategico all'interno del ministero della Sanità. L'ufficio era vacante dopo le dimissioni di inizio luglio di Andrea Urbani.avrebbe potuto aspettare l'esito delle elezioni, lasciando che ad occuparsi della questione fosse il nuovo ministro. Invece, in piena campagna elettorale, ha preferito passare all'azione. Lorusso è considerato molto vicino al segretario di Art-1-Mdp. La sua è una carriera lampo, coincisa con l'ascesa di. Il mese da segnare è settembre 2019. Quandoè diventato ministro della Salute e Lorusso ha assunto la carica di direttore generale della Asl di Frosinone. In Ciociaria ...

tempoweb : #Speranza, dove piazza il fedelissimo. Promozione last minute per il compagno di scuola #governo… - pardi_umberto : RT @serenaindescai: Lo avete chiesto in tanti: dove siete? (In tanti territori a lavorare da oltre due anni) Vogliamo la piazza!! Eccolaaaa… - Gigirizzo5 : @amodeomatrix Sarei curioso di vedere i comizi di Speranza in piazza ...con la gente ... - ugosum : Lo vogliamo impiccato nella piazza maggiore asssieme a speranza e tutto lo staff di bastardi assassini del governo - Damiano__89 : RT @mattia_dimatteo: 10 punti su 12 e secondo posto consolidato. Il #Conteball sbarca nel nord di Londra, e dà finalmente speranza ad una p… -