Sardegna, pescano in area protetta e divulgano video su TikTok: esposto in Procura (Di lunedì 29 agosto 2022) Due ragazzi hanno pescato una cernia enorme nella zona di Capo Caccia, inviando un filmato al gruppo facebook 'Roba da apneisti Spearfiscing&Freediving'. Non sapendo che così hanno documentato una pesca tanto miracolosa quanto illegale

