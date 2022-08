Rudy Zerbi | la rivelazione è sconvolgente | Il suo coinquilino è più famoso di lui

Leggi su topicnews

(Di lunedì 29 agosto 2022)è un personaggio assai conosciuto, molto popolare soprattutto perché da diversi anni è uno dei maestri di canto all’interno della Scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi.-fonte webè un personaggio molto noto, divenutoin particolar modo per essere uno dei maestri di canto della trasmissione Amici di Maria De Filippi. Qui è venuto fuori molto del suo modo di essere, cosa che in altro modo non sarebbe potuta accadere. È un uomo molto riservato sulla sua vita privata e ancora una volta, è venuto fuori un qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco di che cosa si tratta, per la precisione.: chi è e che cosa fa...