Roma vs Monza: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 29 agosto 2022) Martedì 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Monza. I giallorossi conquistano un punto d’oro a Torino, i brianzoli subiscono la terza sconfitta consecutiva con qualche polemica. Roma vs Monza: da dove iniziamo Roma Un punto d’oro quelli a Torino allo Stadium. Un primo tempo di quelli da dimenticare. I giallorossi pressati sulla trequarti mai in partita. In affanno senza riuscire a creare ne gioco ne occasioni. Il gol a bruciapelo dopo neanche un minuto. Fallo al limite di Matic traformato abilmente da Vlahovic. Una Roma stordita che non riesce, nonostante 89? davanti a riorganizzarsi per tutto il primo tempo. Rischia anche il raddoppio, annullato grazie al var che vede l’azione viziata da un fallo di mano. Nel secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) Martedì 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. I giallorossi conquistano un punto d’oro a Torino, i brianzoli subiscono la terza sconfitta consecutiva con qualche polemica.vs: da dove iniziamoUn punto d’oro quelli a Torino allo Stadium. Un primo tempo di quelli da dimenticare. I giallorossi pressati sulla trequarti mai in partita. In affanno senza riuscire a creare ne gioco ne occasioni. Il gol a bruciapelo dopo neanche un minuto. Fallo al limite di Matic traformato abilmente da Vlahovic. Unastordita che non riesce, nonostante 89? davanti a riorganizzarsi per tutto il primo tempo. Rischia anche il raddoppio, annullato grazie al var che vede l’azione viziata da un fallo di mano. Nel secondo ...

