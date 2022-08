Ricerca: Patto scienza ai partiti, 'affrontare carenza ricercatori ed esiguità fondi' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - "Rapporti internazionali, ormai consolidati, dimostrano come la Ricerca scientifica rappresenti un motore di crescita sociale ed economica oltre che culturale. Inoltre, nel settore biomedico, la Ricerca ha prodotto straordinari avanzamenti nella prevenzione e nella cura di molte malattie, determinando un significativo miglioramento della qualità e della durata della vita". Partendo da questa premessa, il Patto trasversale per la scienza (Pts), in collaborazione con altri Ricercatori italiani come Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, invita in una lettera tutti i partiti a "considerare il supporto alla Ricerca scientifica come un elemento centrale dei programmi elettorali per le prossime elezioni politiche nazionali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - "Rapporti internazionali, ormai consolidati, dimostrano come lascientifica rappresenti un motore di crescita sociale ed economica oltre che culturale. Inoltre, nel settore biomedico, laha prodotto straordinari avanzamenti nella prevenzione e nella cura di molte malattie, determinando un significativo miglioramento della qualità e della durata della vita". Partendo da questa premessa, iltrasversale per la(Pts), in collaborazione con altritori italiani come Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, invita in una lettera tutti ia "considerare il supporto allascientifica come un elemento centrale dei programmi elettorali per le prossime elezioni politiche nazionali ...

