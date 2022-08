Nucleare, l'appello di Guterres (Onu): "Relegare le armi atomiche alla storia" (Di lunedì 29 agosto 2022) 'Il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio troppo a lungo. Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati, il loro unico risultato è la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) 'Il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio troppo a lungo. Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati, il loro unico risultato è la ...

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Nucleare, l'appello di Guterres (Onu): 'Relegare le armi atomiche alla storia' #nucleare #Guterres #Onu - MediasetTgcom24 : Nucleare, l'appello di Guterres (Onu): 'Relegare le armi atomiche alla storia' #nucleare #Guterres #Onu - ingarizzo : RT @giuseppe_ursino: Attacchi militari vicino a un enorme complesso nucleare in #Ucraina. Il diritto internazionale non contempla un diviet… - BignamiBignami : RT @gabri1903: Attacchi militari vicino a un enorme complesso nucleare in Ucraina. E il diritto internazionale non contempla un divieto! Un… - giancarlodeoda1 : @giu33liana Hai ragione cara, ma l'appello voleva avere un valore generale: imporre la creazione di una fascia smil… -