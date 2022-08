Napoli, addio Fabian Ruiz: lo spagnolo va al PSG (Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato, un altro talento saluta la Serie A per proseguire la propria carriera in un top club europeo. Anche Fabian Ruiz dice addio al campionato italiano per trasferirsi in Ligue 1. Al termine di una trattativa durata quasi due mesi infatti, il Napoli e il Paris Saint-Germain sono arrivati a discutere i dettagli per il trasferimento dello spagnolo a Parigi. L’accordo è totale e, già nella giornata di martedì 30 agosto, il centrocampista dovrebbe sbarcare in Francia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club del presidente Al Khelaifi. Fabian Ruiz si trasferirà al PSG a titolo definitivo, con il Napoli che incasserà 23 milioni di euro senza aggiunta di bonus. E ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato, un altro talento saluta la Serie A per proseguire la propria carriera in un top club europeo. Anchediceal campionato italiano per trasferirsi in Ligue 1. Al termine di una trattativa durata quasi due mesi infatti, ile il Paris Saint-Germain sono arrivati a discutere i dettagli per il trasferimento delloa Parigi. L’accordo è totale e, già nella giornata di martedì 30 agosto, il centrocampista dovrebbe sbarcare in Francia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club del presidente Al Khelaifi.si trasferirà al PSG a titolo definitivo, con ilche incasserà 23 milioni di euro senza aggiunta di bonus. E ...

