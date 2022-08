Musetti-Goffin in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Lorenzo Musetti affronterà David Goffin al primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Non si può dire che sia stato particolarmente fortunato nel sorteggio il tennista azzurro, che debutterà contro un ex Top 10 come il belga Goffin. A dirla tutta, nessuno dei due giocatori sta vivendo un momento particolarmente positivo, perciò per entrambi si tratta di una buona chance per riscattarsi. Goffin, dopo i quarti di finale a Wimbledon, ha perso tutte le partite di main draw disputate (unica consolazione le qualificazioni superate a Cincinnati). Musetti, invece, dopo il titolo ad Amburgo, ha perso da Cecchinato ad Umago, da Coric a Cincinnati e, la peggiore di tutte, da Gasquet a Winston-Salem. Secondo i bookmakers sarà Goffin a ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Lorenzoaffronterà Davidal primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Non si può dire che sia stato particolarmente fortunato nel sorteggio il tennista azzurro, che debutterà contro un ex Top 10 come il belga. A dirla tutta, nessuno dei due giocatori sta vivendo un momento particolarmente positivo, perciò per entrambi si tratta di una buona chance per riscattarsi., dopo i quarti di finale a Wimbledon, ha perso tutte le partite di main draw disputate (unica consolazione le qualificazioni superate a Cincinnati)., invece, dopo il titolo ad Amburgo, ha perso da Cecchinato ad Umago, da Coric a Cincinnati e, la peggiore di tutte, da Gasquet a Winston-Salem. Secondo i bookmakers saràa ...

renata95perillo : RT @persempre_news: #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M. #Berrettini v… - persempre_news : #USOpen GLI #ITALIANI IN CAMPO ?? Chi passerà al 2nd round? Scrivilo nei commenti! ?? OGGI #29agosto M.… - JD17xZL77 : @giottoleeno Come da tradizione sarà Goffin dopo aver battuto Musetti in rimonta da due set sotto - MercRF : RT @lorenzofares: Sorteggio #USOpen 2022 degli italiani #Sinner ???? vs Altmaier ???? #Berrettini ???? vs Dellien ???? #Musetti ???? vs Goffin ???? #… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggio italiani #USOpen (13) Berrettini vs Dellien (11) Sinner vs Altmaier (26) Musetti vs Goffin Fognini vs Karats… -