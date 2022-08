Miss Italia a Scampia non finisce con una semplice passerella (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn piena campagna elettorale c’è chi mantiene le promesse. A febbraio scorso, quando la napoletana Zeudi Di Palma vinse Miss Italia, l’amministrazione comunale e la Municipalità di Scampia, il quartiere dove è nata e cresciuta Zeudi, promisero di organizzare una tappa del concorso di bellezza più importante d’Italia proprio nel quartiere che qualche anno fa era conosciuto solo per una sanguinosa faida di camorra e per la piazza di spaccio più grande d’Europa. Oggi, il presidente della Municipalità Nicola Nardella, con la vice Anna Distinto, la mamma di Zeudi, Maria Rosaria Marino, e gli altri consiglieri hanno annunciato che il sipario della tappa provinciale del concorso si alzerà dopodomani, mercoledì 31 agosto, presso la stazione della metro di Scampia, vero e proprio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn piena campagna elettorale c’è chi mantiene le promesse. A febbraio scorso, quando la napoletana Zeudi Di Palma vinse, l’amministrazione comunale e la Municipalità di, il quartiere dove è nata e cresciuta Zeudi, promisero di organizzare una tappa del concorso di bellezza più importante d’proprio nel quartiere che qualche anno fa era conosciuto solo per una sanguinosa faida di camorra e per la piazza di spaccio più grande d’Europa. Oggi, il presidente della Municipalità Nicola Nardella, con la vice Anna Distinto, la mamma di Zeudi, Maria Rosaria Marino, e gli altri consiglieri hanno annunciato che il sipario della tappa provinciale del concorso si alzerà dopodomani, mercoledì 31 agosto, presso la stazione della metro di, vero e proprio ...

