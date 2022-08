Milan, un altro giovane per Pioli: in arrivo il centrocampista Vranckx (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e un centrocampista che sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, la trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx è ormai ai dettagli. Le parti sono vicinissime e nelle ultime ci sono stati nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Il Milan offre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi per il riscatto è di 13 milioni. Una forbice che probabilmente verrà colmata già nelle prossime ore per far arrivare il prima possibile a Milano ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore delStefanoaveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e unche sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, la trattativa con il Wolfsburg per Asterè ormai ai dettagli. Le parti sono vicinissime e nelle ultime ci sono stati nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Iloffre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi per il riscatto è di 13 milioni. Una forbice che probabilmente verrà colmata già nelle prossime ore per far arrivare il prima possibile ao ...

