Meloni tace sugli ambigui distinguo di Salvini ma proclama: 'Denunciamo le interferenze russe' (Di lunedì 29 agosto 2022) Meloni dice che è la prima a denunciare le interferenze russe ma è la stessa che non ha speso una sola parola per criticare le ambiguità dei suoi alleati Salvini e Berlusconi che - pur mantenendo una ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022)dice che è la prima a denunciare lema è la stessa che non ha speso una sola parola per criticare letà dei suoi alleatie Berlusconi che - pur mantenendo una ...

CaninoRosita : RT @serracchiani: Non basta un video per rassicurare. Meloni tace sulle ingerenze russe e Salvini non ha tagliato i legami con partito di P… - lucaesse5 : @abballe_antonio @OGiannino anche che giannini tace non cambia la sostanza. orban riferimento di meloni - ManuelaFioren : RT @serracchiani: Non basta un video per rassicurare. Meloni tace sulle ingerenze russe e Salvini non ha tagliato i legami con partito di P… - armandomalta3 : RT @serracchiani: Non basta un video per rassicurare. Meloni tace sulle ingerenze russe e Salvini non ha tagliato i legami con partito di P… - Salvato04122632 : RT @serracchiani: Non basta un video per rassicurare. Meloni tace sulle ingerenze russe e Salvini non ha tagliato i legami con partito di P… -