Kenya: Odinga, 'elezioni un colpo di stato civile' (Di lunedì 29 agosto 2022) Il leader dell'opposizione del Kenya, Raila Odinga, riferendosi alle recenti elezioni presidenziali che lo hanno visto sconfitto dal rivale William Ruto e contro i cui risultati ha presentato ricorso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Il leader dell'opposizione del, Raila, riferendosi alle recentipresidenziali che lo hanno visto sconfitto dal rivale William Ruto e contro i cui risultati ha presentato ricorso, ...

disinformate_it : RT @ilmanifesto: In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso | il manifesto - laviniamainardi : RT @ilmanifesto: In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso | il manifesto - sadape54 : RT @ilmanifesto: In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso | il manifesto - Paolo09195641 : RT @ilmanifesto: In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso | il manifesto - ilmanifesto : In Kenya «democrazia struprata», Odinga fa ricorso | il manifesto -