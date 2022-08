Kechrida saluta la Salernitana | ufficiale il passaggio all’Atromitos

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Se il mercato in entrata è chiuso, a detta del presidente Danilo Iervolino, lo stesso non può dirsi di quello in uscita. Nel pomeriggio odierno, laha perfezionato la cessione del difensore tunisino Wajdiai greci dell’Atromitos. Ad annunciarlo è stata la stessa società granata con una breve nota stampa: “L’U.S.comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atromitos per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘95 Wajdi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.