Ingrid Bergman, ‘Le grandi attrici hanno sempre grossi guai’ (Di lunedì 29 agosto 2022) Si poteva incontrarla in un mercato a Roma a fare la spesa. Il suo fascino dava lezioni nei luoghi più impensati. Ma nell’estate 1949, quando in pochi sanno dove si trovano le isole Eolie (esotiche o paradisiache?), esplode lo scandalo che raggiunge ogni luogo. Si scriverà a seguito della relazione con Rossellini, che Ingrid Bergman la dea svedese, è reclusa volontariamente in casa, a lavare i piatti. Con detersivi che si fa spedire direttamente da New York, esposti in fila, là dove un tempo, brillavano gli Oscar. Dal mercato ai fatti in piazza Ingrid Bergman, foto da Flickr e Turista per casoIl senatore Edwin C. Johnson di Washington è severo contro l’attrice: «cultrice del libero amore, distillatrice del male e della depravazione». Sul Corriere, Irene Brin scrive, oramai, dell’imbarazzo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Si poteva incontrarla in un mercato a Roma a fare la spesa. Il suo fascino dava lezioni nei luoghi più impensati. Ma nell’estate 1949, quando in pochi sanno dove si trovano le isole Eolie (esotiche o paradisiache?), esplode lo scandalo che raggiunge ogni luogo. Si scriverà a seguito della relazione con Rossellini, chela dea svedese, è reclusa volontariamente in casa, a lavare i piatti. Con detersivi che si fa spedire direttamente da New York, esposti in fila, là dove un tempo, brillavano gli Oscar. Dal mercato ai fatti in piazza, foto da Flickr e Turista per casoIl senatore Edwin C. Johnson di Washington è severo contro l’attrice: «cultrice del libero amore, distillatrice del male e della depravazione». Sul Corriere, Irene Brin scrive, oramai, dell’imbarazzo della ...

marcovolpicell : RT @PaolaToogoodxme: #29agosto #NatiOggi #FioriEVersi ricorda Ingrid Bergman 'Io non ho mai cercato il successo per avere fama e denaro;… - meryanne61 : RT @Vitality1978: Il bacio è un dolce scherzo che la natura ha inventato per fermare i discorsi quando le parole diventano inutili. In… - Travis_Bickle12 : RT @JuanFerrerVila: Ingrid Bergman. Stromboli (1950) Roberto Rossellini. - travelport75 : RT @Vitality1978: Il bacio è un dolce scherzo che la natura ha inventato per fermare i discorsi quando le parole diventano inutili. In… - Mari_Classica : RT @Vitality1978: Il bacio è un dolce scherzo che la natura ha inventato per fermare i discorsi quando le parole diventano inutili. In… -