Highlights e gol Espanyol-Real Madrid 1-3, Liga 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Espanyol-Real Madrid 1-3, match valido per la terza giornata della Liga 2022/2023. Vinicius sblocca il match al 12? e Joselu pareggia al 43?, ma il solito Benzema decide la sfida con una doppietta all'88' e al 99? regalando i tre punti ai suoi. Real in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Betis, mentre l'Espanyol rimane a quota 1. Di seguito gli Highlights. SportFace.

