Gerry Scotti: «Noi facciamo domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi. Avete notato?» – Video (Di lunedì 29 agosto 2022) Gerry Scotti - Caduta Libera Anche se non viene mai menzionata dalla Rai, Mediaset non usa lo stesso criterio con l'avversaria. Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera, Gerry Scotti ha tenuto a precisare questo 'modus operandi' della prima rete del Biscione, lanciando una vera e propria 'stoccata' all'azienda di Viale Mazzini. La frecciatina è arrivata quando Scotti stava rivolgendo la prima domanda a Michele Marchesi, il campione in carica. Al ragazzo è stato chiesto a chi la Rai avesse intitolato di recente gli studi di Via Teulada. Appena il concorrente ha risposto esattamente Raffaella Carrà, Gerry non ha perso tempo per esprimere il suo pensiero. "Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo ...

