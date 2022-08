Germano Mancini non è morto per il vaiolo delle scimmie’ (Di lunedì 29 agosto 2022) L’autopsia ha escluso che il carabiniere morto a Cuba fosse affetto da vaiolo delle scimmie. L’esito dell’autopsia Germano Mancini, 50 anni, morto lo scorso 21 agosto a L’Avana, non sarebbe morto a causa del vaiolo delle scimmie. Secondo l’indagine medico legale il militare è deceduto per “Broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi”. La famiglia del 50 vuole vederci chiaro A questo punto la famiglia del 50enne vuole vederci chiaro e tramite il suo legale, l’avvocato Guido Simonetti chiederà alla Procura che siano le autorità italiane a far effettuare nuovo. Anche perché è stato il ministero della Sanità de L’Avana a indicare il virus come causa della morte in un comunicato ufficiale. Il carabiniere si trovava a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) L’autopsia ha escluso che il carabinierea Cuba fosse affetto dascimmie. L’esito dell’autopsia, 50 anni,lo scorso 21 agosto a L’Avana, non sarebbea causa delscimmie. Secondo l’indagine medico legale il militare è deceduto per “Broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi”. La famiglia del 50 vuole vederci chiaro A questo punto la famiglia del 50enne vuole vederci chiaro e tramite il suo legale, l’avvocato Guido Simonetti chiederà alla Procura che siano le autorità italiane a far effettuare nuovo. Anche perché è stato il ministero della Sanità de L’Avana a indicare il virus come causa della morte in un comunicato ufficiale. Il carabiniere si trovava a ...

