Gaffe di Lotito candidato in Molise | “Conosco l’Abruzzo | mio nonno era di Amatrice” E promette di occuparsi del Campobasso calcio

"È vero, io non Conosco questo territorio, anche se Conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice. Ma mi sono documentato, e non su Wikipedia perché io non uso i social, e non ho nemmeno Google sul telefonino". Le parole di Claudio Lotito sulla propria corsa da candidato del centrodestra al Senato nell'uninominale di Campobasso – un collegio considerato sicuro per la coalizione – scatenano le ironie dei social e anche qualche polemica. Perché il patron della Lazio non dimostra solo una scarsa conoscenza del Molise, ma anche delle regioni vicine: Amatrice, infatti, non è in Abruzzo ma nel Lazio, precisamente in provincia di Rieti. Poco dopo, contattato da LaPresse, spiega l'uscita così: "Conoscendo benissimo

