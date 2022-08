Fiorentina-Napoli, pagelle / A Firenze un punto guadagnato in attesa del cristianesimo lusitano (Di lunedì 29 agosto 2022) Le pagelle di Fiorentina-Napoli a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Al 23’ il perfido Sottil tira e il pipelet triste la prende ma non trattiene, quasi un classico per lui, purtroppo. Però stavolta non si apre alcun abisso: il predetto Sottil ci prova altre due volte e il giovane Meret para deciso. Poi c’è la sfaccimma di costruzione dal basso, in cui si cimenta sovente col lancio per Maschera Nera là davanti: ma il problema è Victor, non lui – 6 Ogni volta che Meret tocca il pallone con i piedi sento il mio cuore scricchiolare un po’, ma se non altro ieri mi è sembrato più attento su questo fronte, anche se sempre un po’ traballante. Si vede che ci pensa tre volte prima di scegliere a chi passare, per non fare cazzate, e questo mi terrorizza. Al pallone che non ha bloccato, mi sono sentita letteralmente male. Ci è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Ledia cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Al 23’ il perfido Sottil tira e il pipelet triste la prende ma non trattiene, quasi un classico per lui, purtroppo. Però stavolta non si apre alcun abisso: il predetto Sottil ci prova altre due volte e il giovane Meret para deciso. Poi c’è la sfaccimma di costruzione dal basso, in cui si cimenta sovente col lancio per Maschera Nera là davanti: ma il problema è Victor, non lui – 6 Ogni volta che Meret tocca il pallone con i piedi sento il mio cuore scricchiolare un po’, ma se non altro ieri mi è sembrato più attento su questo fronte, anche se sempre un po’ traballante. Si vede che ci pensa tre volte prima di scegliere a chi passare, per non fare cazzate, e questo mi terrorizza. Al pallone che non ha bloccato, mi sono sentita letteralmente male. Ci è ...

