Elezioni, Salvini e Meloni abbracciati davanti al mare: "Uniti si vince" (Di lunedì 29 agosto 2022) abbracciati davanti al mare di Messina, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Che in coro annunciano su Facebook: "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince" L'articolo proviene da Firenze Post.

