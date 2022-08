E’ morto Vitale Mattera, storico Oss dell’Ospedale San Paolo di Napoli (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ morto lo storico Oss dell’Ospedale San Paolo, Vitale Mattera. A darne notizia è stata l’organizzazione no profit Nessuno tocchi Ippocrate con un post su facebook nel quale ha ricordato che per molti anni, “Vitale è stato un punto di riferimento” per tutti gli operatori del Pronto soccorso dell’Ospedale. “Nessuno Tocchi Ippocrate – si legge nel posto – ricorda con affetto Vitale Mattera, storico Oss dell’Ospedale San Paolo di Napoli che oggi si è spento nella sua casa della “Loggetta” nel quartiere Fuorigrotta. Vitale era un punto di riferimento all’interno del Pronto soccorso Flegreo, una persona con la quale scambiare battute e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) E’loOssSan. A darne notizia è stata l’organizzazione no profit Nessuno tocchi Ippocrate con un post su facebook nel quale ha ricordato che per molti anni, “è stato un punto di riferimento” per tutti gli operatori del Pronto soccorso. “Nessuno Tocchi Ippocrate – si legge nel posto – ricorda con affettoOssSandiche oggi si è spento nella sua casa della “Loggetta” nel quartiere Fuorigrotta.era un punto di riferimento all’interno del Pronto soccorso Flegreo, una persona con la quale scambiare battute e ...

