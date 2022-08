sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Inter, finalmente partite così! In campo senza paura. Su Chiriches, Locoshvili e Afena-Gyan..'.… - _badwenba : RT @USCremonese: ??????? Mister #Alvini alla vigilia di #InterCremonese: 'Il percorso è lungo: stiamo costruendo un’idea precisa, ci vuole tem… - Datafriedkin : RT @PagineRomaniste: #Cremonese, #Alvini: '#Felix ha bisogno di un percorso di maturazione, lo aiuteremo a migliorarsi' #ASRoma https://t… -

Nella gara interna contro ladell'ex Radu, in prestito alla formazione di mister, non ci sarà Lukaku, in attesa di svolgere gli esami strumentali per definire l'entità dello ...... scopri il pronostico La compagine di Massimilianocon sei gol al passivo vanta una delle peggior difese del campionato. Nelle prime due trasferte disputate laha perso 3 - 2 con la ..."Abbiamo rispetto per l'Inter e vogliamo vedere se lavorare con un blocco più basso può levare qualche traiettoria lì davanti. In linea di massima vogliamo giocare a San Siro con le nostre caratterist ...Infatti, non è un caso che dopo la partita contro la Cremonese intorno al mondo granata si senta parlare sempre di più di Vlasic. Vlasic non vuole tradire la fiducia che Juric sta… Leggi ...