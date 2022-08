Covid | studio | nessun beneficio da colchicina e aspirina

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “dal trattamento” anti-“con”. E’ quanto ha dimostrato unocanadese su 4mila pazienti positivi alcurati in ambulatorio o a casa. Il lavoro, una ricerca randomizzata condotta in 12 paesi, è stato presentato al congresso dell’European Society of Cardiology (Esc) a Barcellona. “I risultati non forniscono alcuna prova che lao l’siano utili nei pazienti trattati in ambulatorio. La vaccinazione rimane il trattamento più efficace per ridurre l’ospedalizzazione e il decesso”, ha spiegato John Eikelboom, McMaster University di Hamilton (Canada), autore principale dello. La ricerca anti-Coronavirus Therapies (Act) Outpatient ...