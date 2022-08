Cosa serve per fermare gli sbarchi, la ricetta di Salvini per l'immigrazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuova raffica di sbarchi in Sicilia e nelle altre regioni del Sud. In due giorni sono approdati migliaia di migranti soprattutto da Libiaa e Tunisia e l'immigrazione clandestina torna a essere un tema di attualità nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre. Per il problema degli sbarchi "non occorrono i blocchi, basta semplicemente riattivare i decreti sicurezza", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in piazza a Messina. Per Giorgia Meloni, impegnata anche lei in un appuntamento elettorale a Messina, "non è un derby a distanza" quello con Salvini. "Ce lo siamo detti qualche giorno fa che bisogna incrociare le agende, abbiamo tutti 20 giorni per fare 20 regioni quindi è normale che si possano sovrapporre le date penso che con Matteo ci vedremo tardi. Abbiamo in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuova raffica diin Sicilia e nelle altre regioni del Sud. In due giorni sono approdati migliaia di migranti soprattutto da Libiaa e Tunisia e l'clandestina torna a essere un tema di attualità nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre. Per il problema degli"non occorrono i blocchi, basta semplicemente riattivare i decreti sicurezza", ha detto il leader della Lega Matteo, parlando in piazza a Messina. Per Giorgia Meloni, impegnata anche lei in un appuntamento elettorale a Messina, "non è un derby a distanza" quello con. "Ce lo siamo detti qualche giorno fa che bisogna incrociare le agende, abbiamo tutti 20 giorni per fare 20 regioni quindi è normale che si possano sovrapporre le date penso che con Matteo ci vedremo tardi. Abbiamo in ...

