Cosa dovrebbero fare le Università contro le campagne di pishing

Leggi su agi

(Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Controllare il link prima di aprirlo. Introdurre una modalità di autenticazione a due fattori per i sistemi informativi, soprattutto quelli basati sul web, in particolare per l'accesso ai registri degli studenti, ai voti e alle valutazioni. È utile, all'interno dell'ateneo, disporre poi di due reti wireless separate e sicure, una per il personale, una per gli studenti e un'altra per i visitatori, se necessario. Introdurre e applicare nelle strutture una solida politica di password per il personale e incoraggiare a mantenere sempre riservate le proprie credenziali di accesso. Non usare mai la stessa password per diversi siti web o servizi perché, una volta scoperta, tutti gli account sono a rischio. Sono alcune delle raccomandazioni rivolte dalla società di sicurezza informatica Kaspersky alle università. In un momento, quello del back to school, che risulta particolarmente ...