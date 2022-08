Calciomercato Inter, questione Acerbi: la notizia che cambia tutto (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora rinvio per il passaggio di Francesco Acerbi all’Inter. Sembrava tutto pronto per l’arrivo del difensore della Lazio, eppure secondo Steven Zhang le condizioni non sono ancora abbastanza definite per concludere l’accordo. Secondo Fabrizio Biasin, il patron Interista ha infatti rinviato ulteriormente gli accordi decisivi per ultimare il passaggio. Deve così pazientare ancora un po’ Acerbi, in attesa che possa essere certo il suo arrivo nella squadra nerazzurra. Zhang non è ancora del tutto convinto dell’operazione, impedendo al momento il via libera. Una situazione che pareva essersi quasi conclusa, considerando l’arrivo del 34enne già previsto per martedì a Milano per le visite mediche di rito e per firmare un contratto da 2,2 milioni di euro. Acerbi – ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora rinvio per il passaggio di Francescoall’. Sembravapronto per l’arrivo del difensore della Lazio, eppure secondo Steven Zhang le condizioni non sono ancora abbastanza definite per concludere l’accordo. Secondo Fabrizio Biasin, il patronista ha infatti rinviato ulteriormente gli accordi decisivi per ultimare il passaggio. Deve così pazientare ancora un po’, in attesa che possa essere certo il suo arrivo nella squadra nerazzurra. Zhang non è ancora delconvinto dell’operazione, impedendo al momento il via libera. Una situazione che pareva essersi quasi conclusa, considerando l’arrivo del 34enne già previsto per martedì a Milano per le visite mediche di rito e per firmare un contratto da 2,2 milioni di euro.– ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - cmdotcom : #Inter, #Zhang insoddisfatto delle cessioni congela la trattativa #Acerbi - DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - LazionewsEu : #Calciomercato #Lazio, #Acerbi all'#Inter rischia di saltare - Sport36016 : @SantucciFulvio @Inter siamo partiti bene, poi ci siamo accartocciati su noi stessi in questo calciomercato. -