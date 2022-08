Calcio | Manfredi | “Aggressione a Spalletti è episodio di grande inciviltà”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’subita dal tecnico del Napoli Lucianoal Franchi è stato undi grandissima, l’non è qualificabile. Sinceramente spero che quello che ha riguardatonon sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di Napoli”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli, Gaetano, a Radio Kiss Kiss Napoli commentando il litigio della fine di Fiorentina-Napoli tra il tecnico azzurro, toscano, e uno spettatore che era dietro la panchina in tribuna e lo aveva offeso per tutta la partita. “L’allenatore azzurro – ha detto– ha fatto benissimo a denunciare e stigmatizzare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina ...

ha poi confermato la volontà dell'amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens : "Non abbiamo fissato ancora una data precisa per conferire la cittadinanza di Napoli ...Notizie Napoli. Gaetano, sindaco di Napoli , è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : Napoli, ...Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli' il sindaco esprime parere favorevole al possibile arrivo in azzurro del fuoriclasse portoghese e solidarizza con Spalletti per l'aggressione subita a Firenz ..."Cristiano Ronaldo a Napoli Mi piacerebbe, è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene da noi". Queste le parole con cui il Sindaco di N ...