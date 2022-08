Beppe Grillo, Calamandrei e il voto ai sedicenni. Scrive Celotto (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo ha proposto Enrico Letta, ora Beppe Grillo. Ma quale è l’età “giusta” per votare? Facciamo un riepilogo, partendo dal Regno d’Italia. Nel 1861, per votare occorrevano 25 anni (e tutta una altra serie di requisiti). Poi nel 1881 si passò a 21 anni per essere esteso a tutti i 30enni nel 1912 (e sempre a 21 anni se avessero effettuato il servizio militare o completato la scuola elementare). Nel 1919 il diritto di voto fu esteso a tutti i 21 enni, di sesso maschile, per poi essere riconosciuto anche alle donne nel 1945. La Costituzione repubblicana riconosce il diritto di voto a “tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Quindi non fissa un limite di età, ma lo lega alla maggiore età. Che nel 1948 era fissata ancora a 21 anni e poi è diventata di 18 anni nel 1975 (Legge n. 39 del 1975). E ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo ha proposto Enrico Letta, ora. Ma quale è l’età “giusta” per votare? Facciamo un riepilogo, partendo dal Regno d’Italia. Nel 1861, per votare occorrevano 25 anni (e tutta una altra serie di requisiti). Poi nel 1881 si passò a 21 anni per essere esteso a tutti i 30enni nel 1912 (e sempre a 21 anni se avessero effettuato il servizio militare o completato la scuola elementare). Nel 1919 il diritto difu esteso a tutti i 21 enni, di sesso maschile, per poi essere riconosciuto anche alle donne nel 1945. La Costituzione repubblicana riconosce il diritto dia “tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Quindi non fissa un limite di età, ma lo lega alla maggiore età. Che nel 1948 era fissata ancora a 21 anni e poi è diventata di 18 anni nel 1975 (Legge n. 39 del 1975). E ...

beppe_grillo : A 16 anni puoi lavorare, puoi pagare le tasse, ma non puoi votare. #VotoA16Anni - beppe_grillo : Ci è stato dato un “mondo perfetto”, in cui ogni pianta, ogni animale, insetti e uccelli sono perfettamente progett… - beppe_grillo : Le persone cercano comunità, collaborazione, modi di vita che alimentano la natura invece di distruggerla. Sta emer… - JolietJackBlues : RT @Trezzano5Stelle: Planet Local: una rivoluzione silenziosa - JolietJackBlues : RT @Trezzano5Stelle: Imparare dalla natura per progettare il futuro -