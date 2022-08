Aubameyang rapinato in casa a Barcellona: picchiato con sbarre di ferro e minacciato con armi da fuoco (Di lunedì 29 agosto 2022) Succede nella notte, intorno all’una, a Barcellona, nello specifico a Castelldefels, dove è situata la villa di Pierre-Emerick Aubameyang: l’ex capitano dell’Arsenal è stato rapinato in casa subito dopo la partita contro il Valladoid, che l’attaccante – inseguito dal Chelsea – ha guardato dalla panchina. El Paìs racconta quanto apprende dalle forze di polizia: Aubameyang e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sarebbero stati malmenati con sbarre di ferro e minacciati con armi da fuoco. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte. È un episodio che ha fatto parecchio scalpore in Spagna. El Paìs ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Succede nella notte, intorno all’una, a, nello specifico a Castelldefels, dove è situata la villa di Pierre-Emerick: l’ex capitano dell’Arsenal è statoinsubito dopo la partita contro il Valladoid, che l’attaccante – inseguito dal Chelsea – ha guardato dalla panchina. El Paìs racconta quanto apprende dalle forze di polizia:e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sarebbero stati malmenati condie minacciati conda. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte. È un episodio che ha fatto parecchio scalpore in Spagna. El Paìs ...

SkyTG24 : Barcellona, paura per Aubameyang: picchiato e rapinato in casa - napolista : #Aubameyang rapinato in casa a #Barcellona: picchiato con sbarre di ferro e minacciato con armi da fuoco Lo raccon… - ETGazzetta : Terrore Aubameyang: rapinato e aggredito da quattro ladri in casa sua - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Barcellona, paura per Aubameyang: picchiato e rapinato in casa - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Barcellona, paura per Aubameyang: picchiato e rapinato in casa -