Ambrosino può andare in prestito in Serie B: in pole il Como di Fabregas e Cutrone (Di lunedì 29 agosto 2022) Si attiva il calciomercato per Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, gioiellino del Napoli, capocannoniere dello scorso campionato Primavera e centravanti della Nazionale Under19. Per il giovane attaccante classe 2003, originario di Procida, c’è l’interesse di diverse squadre di Serie B. Si è spesso parlato, in questa sessione di mercato, di un prestito in extremis al Bari, che è proprietà dei De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, si sta fortemente profilando la possibilità Como. Lo rivela Tuttomercatoweb. Ambrosino potrebbe dunque giocare con Fabregas, Baselli e Cutrone. I comaschi vogliono una squadra da A. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Si attiva il calciomercato per GiuseppeDi Bruttopilo, gioiellino del Napoli, capocannoniere dello scorso campionato Primavera e centravanti della Nazionale Under19. Per il giovane attaccante classe 2003, originario di Procida, c’è l’interesse di diverse squadre diB. Si è spesso parlato, in questa sessione di mercato, di unin extremis al Bari, che è proprietà dei De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, si sta fortemente profilando la possibilità. Lo rivela Tuttomercatoweb.potrebbe dunque giocare con, Baselli e. I comaschi vogliono una squadra da A. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Ambrosino può andare in prestito in Serie B: in pole il #Como di #Fabregas e #Cutrone Lo riporta Tuttomercatoweb.… - AnnaLaudati : @raf_ambrosino @luigidimaio C'è un posto per lui che lo riaspetta.. ma con il vitalizio può anche starsene a casa b… - dan_ambrosino : RT @annatrieste: Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sarebbe più… - TonyTheMajor : @NapoliVertical Infatti la speranza è l'ultima a morire secondo me Ambrosino se va in prestito e gioca con continui… - alexm7702 : @raf_ambrosino @maurizioacerbo @unione_popolare @direzioneprc @FiorellaMannoia @tomasomontanari @GiulianGirlando… -

Omicidio Matteuzzi, il calciatore della Sancataldese voleva un messaggio ogni 10 minuti Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto convalida e carcere per omicidio aggravato dallo stalking. ... 'In questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia'. Lo dice al Gr1 il procuratore di ... Ultime Notizie Roma del 26 - 08 - 2022 ore 14:10 ...che sta alla base Io vi dico questo è come il fascismo ha detto biden il PM Domenico Ambrosino ...alle scuole per attuare le riforme del pnrr e serve anche una valorizzazione del personale e non può ... Tutto Napoli Il pm Domenicoha chiesto convalida e carcere per omicidio aggravato dallo stalking. ... 'In questa vicenda non siaffatto parlare di malagiustizia'. Lo dice al Gr1 il procuratore di ......che sta alla base Io vi dico questo è come il fascismo ha detto biden il PM Domenico...alle scuole per attuare le riforme del pnrr e serve anche una valorizzazione del personale e non... Futuro 'in famiglia' per Ambrosino Può andare in prestito al Bari