Torino Barrow, il gambiano un'idea per l'attacco: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) Il Torino è alla ricerca di rinforzi per completare l'organico a disposizione di Juric, resta viva la pista Barrow del Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati sta lavorando sul mercato per chiudere alcune operazioni. Tra cessioni e entrate gli occhi sono puntati su Barrow del Bologna. L'attaccante gambiano è il primo nome per rinforzare l'attacco granata. Prima però le cessioni di Verdi e Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

