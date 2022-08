Tiro a volo oggi, Europei 2022: orari 28 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 28 agosto 2022) Gli Europei di Tiro a volo, in corso a Larnaca, Cipro, oggi, domenica 28 agosto, assegneranno medaglie e titolo continentale nel trap a coppie miste: alle 7.30 scatteranno le qualificazioni. In gara due coppie azzurre: Italia 1 con Mauro De Filippis/Silvana Maria Stanco ed Italia 2 con Daniele Resca/Jessica Rossi. Shoot-off dalle 13.30, finali dalle 14.45. Non ci sarà copertura tv o streaming per le qualificazioni e gli shoot-off, diretta streaming delle finali su Youtube ISSF. Diretta live testuale di tutte le fasi di gara su OA Sport. Va ricordato che questa gara non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024. programma Europei Tiro A volo Domenica ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Glidi, in corso a Larnaca, Cipro,, domenica 28, assegneranno medaglie e titolo continentale nel trap a coppie miste: alle 7.30 scatteranno le qualificazioni. Indue coppie azzurre: Italia 1 con Mauro De Filippis/Silvana Maria Stanco ed Italia 2 con Daniele Resca/Jessica Rossi. Shoot-off dalle 13.30, finali dalle 14.45. Non ci sarà copertura tv oper le qualificazioni e gli shoot-off, direttadelle finali su Youtube ISSF. Diretta live testuale di tutte le fasi disu OA Sport. Va ricordato che questanon sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024.Domenica ...

fanpage : Oro! Oro! Oro! Silvana Stanco vince l'oro al tiro al volo #italia #27agosto - Agenzia_Ansa : È una azzurra del tiro a volo, Silvana Stanco, la prima atleta italiana qualificata per Parigi 2024: la tiratrice a… - Eurosport_IT : CHE ORGOGLIOOOO! ?????? Silvana Stanco vince l'oro agli Europei di Tiro a Volo e permette all'Italia di strappare il… - sararosati54 : RT @Agenzia_Ansa: È una azzurra del tiro a volo, Silvana Stanco, la prima atleta italiana qualificata per Parigi 2024: la tiratrice a volo… - ecocomunicatori : RT @Agenzia_Ansa: È una azzurra del tiro a volo, Silvana Stanco, la prima atleta italiana qualificata per Parigi 2024: la tiratrice a volo… -