Salernitana, che spettacolo: Samp ko 4-0 all'Arechi (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana batte 4-0 all'Arechi la Sampdoria con una straordinaria prova di forza e conquista la sua prima vittoria stagionale in serie A. Granata padroni della partita fin da subito e già in vantaggio al 7?, quando Bonazzoli scatta sul filo del fuorigioco e serve un cioccolatino a Dia. Il senegalese deve solo spingerla dentro per l'uno a zero inizialmente strozzato in gola dalla segnalazione di offside. Dopo un lungo check al Var l'arbitro Massa convalida e fa esplodere il popolo granata. Al 16? arriva il raddoppio dei padroni di casa con Bonazzoli, che sfrutta un velo di Vilhena e deposita alle spalle di Audero. Nella ripresa, al 50? e al 76? i gol che chiudono la partita. Il 3-0 è una perla di Vilhena al termine di una bellissima azione collettiva rifinita da Coulibaly, mentre il poker ...

Sanna60982847 : RT @__grazy87: Vabbè dai non abbiamo campioni che ti risolvono la partita come li ha la Salernitana: - luca6533 : @TUTTOJUVE_COM @juventusfc come è possibile che la Juventus pareggi 0-0 con la Samp e la Salernitana rifili 4 gol a 0 ai doriani? - Legend_0488 : @VlnN94 Che ne ha prese 4 dalla Salernitana … e 2 nei primi 16 minuti - teosenzah : Ne hanno presi 4 dalla Salernitana Noi non ne abbiamo fatto uno.. che schifo - RoccoGiordano18 : @juventusfc L'unico centrocampista dinamico dell'attuuale centrocampo che quel genio di acciughina ha tenuto fuori… -