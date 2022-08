Russia, ultimatum dell’Irkutsk al suo portiere: “Togli lo smalto dalle unghie o vai via” (Di domenica 28 agosto 2022) “O Togli lo smalto dalle unghie o te ne vai di tua spontanea volontà”, questa la presa di posizione del club russo dell’Irkutsk nei confronti del suo portiere Nikita Lobusov, colpevole di presentarsi in campo con le unghie delle mani dipinte. L’estremo difensore, che ovviamente ha scelto la seconda opzione e ora attende offerte da altre società, su Telegram ha denunciato l’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) “Oloo te ne vai di tua spontanea volontà”, questa la presa di posizione del club russonei confronti del suoNikita Lobusov, colpevole di presentarsi in campo con ledelle mani dipinte. L’estremo difensore, che ovviamente ha scelto la seconda opzione e ora attende offerte da altre società, su Telegram ha denunciato l’accaduto. SportFace.

