Ounas (non convocato per Fiorentina-Napoli) può partire: sull’algerino Monza e Sampdoria (Di domenica 28 agosto 2022) Tra le situazioni ancora pendenti in casa Napoli c’è quella relativa ad Adam Ounas. L’esterno d’attacco algerino, il cui contratto con la società partenopea scade nel 2023, non è stato convocato per la partita di stasera contro la Fiorentina. Ufficialmente, per un affaticamento muscolare. Su di lui, però, come rivela l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono diverse sirene di mercato. Il Napoli potrebbe disfarsene ed il Monza di Berlusconi e la Sampdoria sarebbero molto interessate ad ingaggiarlo. Vedremo se una delle due società riuscirà a trovare la quadra con De Laurentiis. È un’operazione da ultimi giorni di mercato, che potrebbe essere fatta in extremis. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Tra le situazioni ancora pendenti in casac’è quella relativa ad Adam. L’esterno d’attacco algerino, il cui contratto con la società partenopea scade nel 2023, non è statoper la partita di stasera contro la. Ufficialmente, per un affaticamento muscolare. Su di lui, però, come rivela l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono diverse sirene di mercato. Ilpotrebbe disfarsene ed ildi Berlusconi e lasarebbero molto interessate ad ingaggiarlo. Vedremo se una delle due società riuscirà a trovare la quadra con De Laurentiis. È un’operazione da ultimi giorni di mercato, che potrebbe essere fatta in extremis. L'articolo ilsta.

