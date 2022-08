(Di domenica 28 agosto 2022) Episodio dain, dove al minuto 10? i granata vanno in gol grazie alladi Boulaye Dia, maalza subito il braccio per un fuorigioco precedente di Bonazzoli. Il Var, però, dopo quasi un minuti di attesa, conferma la. L’attaccante italiano era infatti, per pochissimo, in posizione1 –0. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA – #Salernitana-#Sampdoria, gol di #Dia: il #Var corregge #Massa, la rete è regolare - TuttoSalerno : Udinese-Salernitana, la moviola: Aureliano mediocre, salvato dal Var in occasione del rigore - TuttoSalerno : Udinese-Salernitana, la moviola: Aureliano mediocre, salvato dal Var in occasione del rigore - SolosalernoIt : La moviola di Udinese Salernitana, a cura di Luca D'Urso - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #MOVIOLA – #UdineseSalernitana, calcione da dietro di Nehuen #Perez: l'arbitro Aureliano estrae il rosso diretto https:… -

Samp News 24

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Sampdoria L'episodio chiave delladel match trae Sampdoria, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Davide Massa. L'EPISODIO ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSampdoria 0 - 0... Moviola Salernitana Sampdoria: gli episodi dubbi del match Moviola Salernitana Sampdoria: gli episodi chiave della partita valevole per la terza giornata di Serie A 2022/23 ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Salernitana Sampdoria L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Sampdoria, valido per la 3 ...