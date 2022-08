Metodologia didattica del corso serale: in allegato modello di orario scolastico (Di domenica 28 agosto 2022) Sede del coordinamento didattico dei corsi serali è il Consiglio di classe che, tenendo conto delle linee strategiche espresse dall’Istituto presso cui il corso è attivo, attraverso il Progetto di Istituto, ha, fra le altre poliedriche competenze, anche il compito di definire: gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica; le metodologie didattiche più idonee rispetto alle caratteristiche dell’utenza; l’organizzazione delle attività; le forme di autovalutazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 agosto 2022) Sede del coordinamento didattico dei corsi serali è il Consiglio di classe che, tenendo conto delle linee strategiche espresse dall’Istituto presso cui ilè attivo, attraverso il Progetto di Istituto, ha, fra le altre poliedriche competenze, anche il compito di definire: gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica; le metodologie didattiche più idonee rispetto alle caratteristiche dell’utenza; l’organizzazione delle attività; le forme di autovalutazione. L'articolo .

