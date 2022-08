LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partita la nona frazione (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 12.53 PARTE UFFICIALMENTE LA nona tappa! 12.49 Iniziato il trasferimento, a breve il chilometro 0. 12.46 Ritiro anche per Sepp Kuss, gregario di lusso di Primoz Roglic. 12.44 Il Covid-19 colpisce ancora in terra iberica: non sono al via Wout Poels (Bahrain – Victorious) e Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl Team), entrambi colpiti dal virus. 12.42 A breve i corridori viaggeranno nel tratto di trasferimento. 12.40 La frazione prenderà il via ufficialmente alle 12.53. 12.38 C’è attesa per lo scontro diretto tra i big: oggi Remco Evenepoel potrebbe addirittura aumentare il suo margine in chiave Maglia Rossa. 12.35 oggi la frazione prenderà ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.53 PARTE UFFICIALMENTE LA! 12.49 Iniziato il trasferimento, a breve il chilometro 0. 12.46 Ritiro anche per Sepp Kuss, gregario di lusso di Primoz Roglic. 12.44 Il Covid-19 colpisce ancora in terra iberica: non sono al via Wout Poels (Bahrain – Victorious) e Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl Team), entrambi colpiti dal virus. 12.42 A breve i corridori viaggeranno nel tratto di trasferimento. 12.40 Laprenderà il via ufficialmente alle 12.53. 12.38 C’è attesa per lo scontro diretto tra i big:Remco Evenepoel potrebbe addirittura aumentare il suo margine in chiave Maglia Rossa. 12.35laprenderà ...

