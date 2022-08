Live Salernitana-Sampdoria 2-0: apre Dia, raddoppia Bonazzoli (Di domenica 28 agosto 2022) Salernitana e Sampdoria in campo per raccogliere punti pesanti e per provare a trovare il primo successo in questo campionato. Una sfida difficile da pronosticare con i padroni di casa che hanno... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 agosto 2022)in campo per raccogliere punti pesanti e per provare a trovare il primo successo in questo campionato. Una sfida difficile da pronosticare con i padroni di casa che hanno...

internewsit : LIVE Serie A - Raddoppio Salernitana, protagonista un ex Inter - - LALAZIOMIA : Serie A, la MOVIOLA LIVE. check del VAR per il gol della Salernitana - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana in vantaggio! Assist di un ex Inter - - ZonaBianconeri : RT @ILMONDO56028347: #SerieA, #Salernitana-#Sampdoria – LIVE I granata di #DavideNicola cercano il primo successo all’#Arechi e si affidano… - SkySport : Su Sky Sport Calcio comincia #SalernitanaSampdoria: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA -